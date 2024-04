Broń atomowa przy granicy NATO? "Próba zastraszenia"

Gen. Toveri podkreśla, że Finlandia jest przyzwyczajona do tego typu zagrywek ze strony Moskwy i są one oczywistą próbą wywierania nacisku na Helsinki. - Oczywiście jest to próba zastraszenia Finów przez Rosję. Tak jak poprzednie próby, skończy się to niepowodzeniem. Jesteśmy przyzwyczajeni do takich zagrożeń. Nie będą miały na nas żadnego wpływu - zaznaczył w rozmowie z WP.