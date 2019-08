Brigitte Macron odniosła się do kontrowersyjnego wpisu prezydenta Brazylii

Kilka dni temu prezydent Brazylii Jair Bolsonaro w niewybrednych słowach skomentował wspólne zdjęcie Brigitte i Emmanuela Macron. Francuska pierwsza dama postanowiła skomentować wpis brazylijskiego polityka.

Do kontrowersyjnego wpisu najpierw odniósł się Emmanuel Macron. - Jako że mam wiele szacunku dla narodu brazylijskiego, mam nadzieję, że niedługo będzie on miał prezydenta, który nadaje się na to stanowisko - powiedział dziennikarzom podczas szczytu G7 w Biarritz.