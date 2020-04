Briefing prasowy prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent rozmawiał z ministrami gospodarki morskie i rolnictwa o suszy. - Sytuacja może stać się niebezpieczna. Niewykluczone, że będzie zakaz wstępu do lasów. Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą. Wody nie jest u nas za wiele - powiedział.

Andrzej Duda przyznał, że rozmawiał z ministrem Ardanowskim, w jaki sposób dzisiaj rozwiązać problemy rolników. Mówił o pomocy finansowej dla nich. - Wiem, ze dzisiaj walczymy z koronawirusem i skutkami gospodarczymi epidemii. Z tym są związane ogromne koszty - powiedział. Dodał, że nie wyobraża sobie, by nie znalazły się też pieniądze dla rolników. Mowa o wypłatach odszkodowań jeszcze za poprzedni rok.

- Apeluję do rządu, aby środki za zeszłoroczną suszę się znalazły - podkreślił. - Chcę zapewnić polskich rolników, że o nich pamiętamy. Muszą być traktowali jak inni przedsiębiorcy - zaznaczył.

- Nie ma zagrożenia zanieczyszczenia wody koronawirusem. Proszę nie słuchać plotek, że możemy się zarazić od wody z kranu - mówił prezydent. Prosił też, by idąc do lasu, brać ze sobą papierowe torby i zbierać w nie śmieci. - Żeby polskie lasy były piękne. Zachęcał też do sadzenia drzew - dodał.