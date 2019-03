Brexit zależy od wsparcia posłów w Irlandii Północnej? Theresa May chce przełożyć wyjście z Unii Europejskiej do końca czerwca 2019

Brexit jest w rękach posłów z Irlandii Północnej. Brytyjska premier, Theresa May, liczy na ich poparcie posłów z Irlandii Północnej. To właśnie od nich zależy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Brexit – Theresa May liczy na wsparcie posłów z Irlandii Północnej

Brytyjska premier chce skłonić parlamentarzystów wspierającej rząd w Izbie Gmin, Demokratycznej Partii Unionistycznej z Irlandii Północnej, do poparcia jej umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Theresa May liczy, że taki ruch pozwoliłby jej znaleźć większość w parlamencie, która poprze umowę. Przypominamy, że we wtorek lub środę, w Izbie Gmin odbędzie się kolejne głosowanie w sprawie wynegocjowanej przez May z Brukselą umowy brexitowej. Wcześniej, 15 stycznia i 12 marca Izba Gmin odrzuciła ją przeważającą większość głosów. Przeciwko umowie brytyjskiej premier głosowało DUP oraz znaczącą część posłów Partii Konserwatywnej May, którzy są przeciwni zapisanemu w umowie, mechanizmowi backstopu.