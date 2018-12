Brexit: Theresa May przełoży głosowanie ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE?

W poniedziałek brytyjskie media nieoficjalnie poinformowały, że premier Theresa May zdecydowała się na przełożenie zaplanowanego na wtorek głosowania w sprawie przyjęcia przez Izbę Gmin projektu ws. Brexitu – podaje PAP.

Theresa May przełoży głosowanie ws. Brexitu?

Jako pierwsza tę informację podała agencja Bloomberga, a następnie, powołując się na źródła wśród ministrów rządu May, przekazali ją także nieoficjalnie dziennikarze telewizji publicznej BBC i dziennika "The Telegraph". Kancelaria premier Theresy May jak dotąd nie skomentowała tych doniesień.