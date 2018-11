Brexit: ten dokument porusza wszystkie aspekty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Brexit: umowa dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej liczy ponad 500 stron. Sprawdź, jakie aspekty porusza.

Jak podaje Rzeczpospolita, wicepremier May po obradach swojego gabinetu oznajmiła, że rząd „kolektywnie” poparł przyjęcie dokumentu, który ma być proponowaną umową dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Wiadomo, że tekst liczy 585 stron i 15-stronnicowy dodatek będący deklaracją polityczną o przyszłości relacji między Unią Europejską, a Wielką Brytanią.

Wielka Brytania - okres przejściowy

Przypominamy, że Wielka Brytania po opuszczeniu Unii Europejskiej w marcu 2019, pozostanie w okresie przejściowym aż do końca 2020 roku. W tym czasie Wielka Brytania straci już wszystkie unijne wpływy oraz prawa głosu, ale wszystko inne ma pozostać bez zmian. Takie same mają pozostać między innymi prawo obywateli europejskich do pracy i życia w Wielkiej Brytanii oraz nadzór sądów UE i płatności budżetowych. Niewykluczone, że Wielka Brytania przedłuży okres przejściowy. Ostateczny termin nie został jednak jeszcze ustalony.

Unia Europejska – przyszłe relacje z Wielką Brytanią

Wśród poruszonych w dokumencie aspektów pojawiły się przyszłe relacje z UE. Chociaż nadal nie zostały ostatecznie wynegocjowane, celem Wielkiej Brytanii i UE jest ustanowienie „strefy wolnego handlu” jako ostatecznego kształtu przyszłych stosunków. Premier May wygrała już prawo do porozumienia handlowego, na którym szczególnie jej zależało. Wiadomo, iż Wielka Brytania będzie zawiązana przepisami UE, ale trudno jest dostrzec, jak pozwoliłoby jej to na zawieranie umów handlowych z innymi krajami.

Brexit – kwestie finansowe

Przyszłe relacje mają być oparte na równoważności czyli narzędziu, z którego Unia Europejska korzysta w odniesieniu do wszystkich banków z krajów znajdujących się poza jej granicami. Właśnie takiego rozwiązania od dawna oczekiwały banki i dlatego też szybko utworzyły biura na kontynencie. Należy podkreślić, że Wielka Brytania zgodziła się wypłacić UE kwotę opartą na wcześniejszych zobowiązaniach do budżetu UE, część emerytur dla pracowników UE oraz projekty europejskie, w których Unia chce nadal uczestniczyć. Wielka Brytania będzie również zobowiązana do uiszczania rocznych opłat na pokrycie okresu przejściowego. Kwotę tę oszacowano na 39 mld funtów.

Prawa i ochrona danych osobowych

Wielka Brytania nadal będzie przestrzegać zasad UE dotyczących danych osobowych. Obie strony zgodziły się również chronić prawa swoich obywateli na terytorium drugiej strony przed końcem okresu przejściowego. Wspomniane osoby wraz z rodzinami będą chronione dożywotnio, o ile zarejestrują się po pięciu latach nieprzerwanego pobytu. Brytyjscy sędziowie będą mogli zwrócić się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o poradę w sprawie ochrony tych praw.

