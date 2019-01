Brexit: Puste półki w sklepach po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej? Największe sieci handlowe alarmują

Brexit bez umowy może bardzo negatywnie wpłynąć na handel w Wielkiej Brytanii. Jeżeli twardy brexit stanie się faktem, na sklepowych półkach może zabraknąć podstawowych produktów.

Brexit – twardy brexit zmorą sieci handlowych

Twardy brexit , czyli opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej bez wcześniejszego podpisania warunków, na jakich to nastąpi może mieć negatywne skutki dla wszystkich Brytyjczyków. Największe sieci handlowe przestrzegają, że brexit bez umowy z UE może przyczynić się do zmniejszenia ilości produktów dostępnych na sklepowych półkach, a te, które się tam znajdą, mogą mieć niższą jakość.

Brexit – twardy brexit oznacza puste pułki

Jeżeli brexit bez umowy wejdzie w życie, wówczas handel międzynarodowy z Wielką Brytanią stanie się wielką niewiadomą. Brak regulacji odczują wszyscy, a najbardziej zaboli to zwykłych Brytyjczyków, którzy nie znajdą na sklepowych półkach dziesiątek produktów. Specjalny list otwarty do parlamentarzystów wystosowało Konsorcjum Brytyjskiego Handlu Detalicznego, a także Marks & Spencer, Sainsbury's i Co-Op. Pod listem podpisali się również przedstawiciele sieci restauracji McDonald's, KFC i Pret A Manger. Wszyscy są zaniepokojeni i obawiają się poważnych konsekwencji związanych z twardym brexitem. Ewentualnymi efektami takiego rozwiązania będą cła na towary pochodzące z UE, wyższe ceny w sklepach czy też spadek wartości funta.

W celu zobrazowania, jak wielka jest skala problemu przedsiębiorcy podkreślają, że w okresie zimowym 90 proc. sałaty, 80 proc. pomidorów i 70 proc. owoców sprowadzanych do Wielkiej Brytanii pochodzi z krajów UE. Brak tych dostaw może doprowadzić do opustoszenia sklepowych półek w Wielkiej Brytanii.