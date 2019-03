Brexit: Prawo jazdy straci ważność. Brytyjczycy mieszkający w krajach UE muszą zdawać egzamin?

Brexit: Prawo jazdy straci ważność po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Brytyjczycy mieszkający w krajach UE powinni niezwłocznie zmienić dokumenty. Sprawę komentuje fińska agencja transportu.

Brexit – prawo jazdy straci ważność?

Brytyjczycy mieszkający w krajach Unii Europejskiej mogą mieć poważny problem. Głos w sprawie zabrała Finlandia. Fińska agencja transportu, Traficon, zaleca im niezwłoczną wymianę prawa jazdy na fiński dokument. Jeżeli dojdzie do twardego brexitu, Brytyjczycy mieszkający w innych krajach Unii Europejskiej i posługujący się brytyjskim prawem jazdy, będą zmuszeni do ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy w kraju, w którym mieszkają. Agencja Traficon ostrzega osoby chcące uniknąć ponownego zdawania egzaminu. Powinny one jak najszybciej wymienić brytyjski dokument na jego fiński odpowiednik. Muszą to uczynić przed ewentualnym zerwaniem więzi łączących Wielką Brytanię z UE.