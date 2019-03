Brexit: porażka Theresy May. Parlamentarzyści zagłosowali za przyznaniem Izbie Gmin większej roli w procesie brexitowym

Brexit: porażka brytyjskiej premier, Theresy May. Parlamentarzyści opowiedzieli się za przyznaniem Izbie Gmin większej roli w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Brexit – porażka Theresy May

Brytyjscy parlamentarzyści zagłosowali za przyznaniem Izbie Gmin większej roli w procesie brexitowym. Podziały wewnątrz ugrupowania są na tyle duże, że aż trzech wiceministrów zrezygnowało ze swoich stanowisko po to, by zagłosować przeciwko rządowej linii. Kluczową poprawkę do rządowego projektu neutralnej uchwały na temat stanu negocjacji dotyczących wyjścia ze Wspólnoty, zgłosił (wbrew rządowi May) Oliver Letwina, były szef Cabinet Office w rządzie Davida Camerona. Zmianę przyjęto różnicą 27 głosów (329 do 302). W środę posłowie przeprowadzą serię głosowań, po cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi z udziałem Theresy May. Należy podkreślić, że przed rozpoczęciem debaty, deputowani będą mogli zgłaszać alternatywne wobec rządowego porozumienia w sprawie brexitu, modele relacji z UE lub inne rozwiązania na wyjście z trudnej sytuacji (np. przeprowadzenie drugiego referendum).