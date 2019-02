Brexit: królowa Elżbieta II ewakuowana z Londynu? Taki jest plan na wypadek zamieszek

Brexit: królowa Elżbieta II ewakuowana z Londynu? Brytyjczycy spodziewają się zamieszek po wyjściu z Unii Europejskiej. Jest plan ewakuacji monarchini.

Według informacji podanych przez Sunday Times, w razie braku porozumienia między Wielką Brytanią a Unia Europejską, w kraju może dojść do poważnych rozruchów. Jeżeli na Wyspach wybuchną zamieszki, 92-letnia królowa, Elżbieta II, ma zostać ewakuowana z Londynu. Wraz z monarchinią w bezpieczne miejsce ma udać się cała rodzina królewska. Taki plan działania został opracowany na wyjątkowe sytuacje od czasów zimnej wojny. Obecnie dopasowano go jednak do przypadków cywilnych rozruchów, które mogą nastąpić po wyjściu z UE bez porozumienia. Wiadomo, że to rozwiązanie będzie brane pod uwagę w obliczu rosnącego prawdopodobieństwa fiaska informacji. Na zawarcie porozumienia Wielka Brytania ma czas do 29 marca 2019 roku. Zdaniem ekspertów grup biznesu i polityków, po tym dniu w kraju mogą rozpocząć się zamieszki wywołane brakiem leków, niedostatkiem żywności oraz ogólnym impasem pomiędzy UE a Wielką Brytanią.