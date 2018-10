Brexit: koniec tanich lotów. Linie lotnicze boleśnie odczują skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Brexit: czy to koniec tanich lotów? Wyjście Wielkiej Brytanii z UE boleśnie odczują linie lotnicze i ich pasażerowie.

Brexit – czy to koniec tanich lotów?

Brexit – skutki dla linii lotniczych

Cała nadzieja w porozumieniu

Jeżeli nie dojdzie do umowy do 29 marca 2019 roku, Wielka Brytania opuszczając Unię Europejską pożegna się również ze wspólnym rynkiem lotniczym. Bardzo prawdopodobne, że brytyjskie linie lotnicze stracą wówczas prawo do, przykładowo, lotów z Londynu do Berlina. Innymi słowy loty wewnątrz UE znalazłyby się poza ich zasięgiem. Pozostaje mieć nadzieję, iż politycy dojdą do porozumienia. Jeżeli tak się nie stanie, konieczne będzie wprowadzenie nowych regulacji określających zasady świadczeń związanych z ruchem lotniczym między Unią Europejską a w Wielką Brytanią. Należy pamiętać, że o prawie do świadczenia usług nie decyduje jedynie miejsce siedziby danych linii, ale również fakt, do kogo należą.