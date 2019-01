Brexit: Donald Tusk odrzuca możliwość negocjacji ws. backstopu. "Twardy brexit" jednym z możliwych scenariuszy

W dalszym ciągu brakuje porozumienia w sprawie brexitu. Po tym jak Izba Gmin upoważniła Theresę May do zastąpienia tzw. backstopu w umowie brexitowej innym rozwiązaniem, rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska oświadczył, że "backstop jest częścią porozumienia ws. wyjścia, a porozumienie to nie może być renegocjowane" – podaje Rzeczpospolita.

Brexit: szef Rady Europejskiej mówi "nie" dla renegocjacji umowy

Sprzeciw wobec backstopu był głównym powodem odrzucenia 15 stycznia przez Izbę Gmin umowy ws. brexitu wynegocjowanej przez Theresę May z Unią Europejską. Tzw. backstop to mechanizm, który poprzez czasowe pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE ma przeciwdziałać powrotowi granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Treść umowy ws. brexitu została zaakceptowana przez Unię w listopadzie. Teraz rzecznik Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, przypomina, że "porozumienie ws. wycofania jest i pozostaje najlepszym i jedynym sposobem, by zapewnić uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z UE".

"Twardy brexit" jednym z możliwych scenariuszy

- Będziemy kontynuować przygotowania do wszystkich możliwości, w tym do scenariusza (brexitu) bez umowy. Będziemy także kontynuować proces ratyfikacji porozumienia osiągniętego z brytyjskim rządem – czytamy w oświadczeniu rzecznika Donalda Tuska, cytuje Rzeczpospolita.