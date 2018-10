Brexit: choć tysiące Brytyjczyków chce pozostać w UE, premier Theresa May pozostaje niewzruszona

Brexit: Wielka Brytania rozważa wydłużenie okresu przejściowego po wyjściu z UE. Tysiące Brytyjczyków pragnie ponownego referendum.

Brexit – wydłużenie okresu przejściowego

Zgodnie z aktualnymi propozycjami okres przejściowy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miałby obowiązywać od 30 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020. Dzięki niemu obie strony zyskają czas ustalenie reguł przyszłego porozumienia handlowego. Chociaż w tym czasie Wielka Brytania jako kraj nienależący do UE nie będzie miała głosu w Radzie Europejskiej, jej przepisy dotyczące wspólnego rynku z UE oraz swoboda przepływu osób będą nadal obowiązywać. Dłuższy okres przejściowy nie jest pożądany

Premier nie chce ponowengo referendum

Zdaniem brytyjskiej premier Theresy May, przedłużenie okresu przejściowego jest niepożądane. Najkorzystniejszą opcją zarówno dla Wielkiej Brytanii, Irlandii, jaki i Unii Europejskiej byłoby opracowanie i wdrożenie szczegółów przyszłej relacji do 1 stycznia 2021 roku. May zaproponowała, ze jeżeli do końca 2020 roku przyszłe porozumienie nie będzie gotowe, Wielka Brytania podejmie suwerenny wybór pomiędzy rozwiązaniem awaryjnym dla całego Zjednoczonego Królestwa lub minimalnym rozszerzeniem okresu przejściowego.