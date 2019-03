Brexit: Brytyjczycy muszą rejestrować pobyt w Polsce? Jest projekt ustawy

Brexit: Brytyjczycy mieszkający w Polsce będą musieli zarejestrować swój pobyt. Mają na to czas do 31 grudnia 2020 roku.

Brexit – Brytyjczycy muszą zarejestrować pobyt w Polsce

Skutki brexitu boleśnie odkryją Brytyjczycy mieszkający w Polsce . Wiadomo, że do 31 grudnia 2020 roku będą musieli zarejestrować swój pobyt w naszym kraju. Rząd skierował we wtorek do Sejmu pilny projekt ustawy, która ma regulować status przebywających w Polsce Brytyjczyków. Projekt został przygotowany na wypadek tzw. twardego brexitu , czyli braku porozumienia między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Przypominamy, że planowo Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca 2019 roku.

Brexit – projekt ustawy dla Brytyjczyków

Jak podaje Rzeczpospolita, zgodnie z nowymi przepisami, Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin, którzy mieszkali w Polsce przed brexitem, dostaną 21 miesięcy na złożenie wniosku potwierdzającego ich status pobytowy w naszym kraju. Oznacza to, że do 31 grudnia 2020 roku będą mogli wystąpić o przyznanie im zezwolenia na stały lub czasowy pobyt. Wydawanie zezwoleń ma być bezpłatne, a wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Należy podkreślić, że Brytyjczycy, którzy 29 marca 2019 roku mieli już prawo do stałego pobytu w Polsce, w okresie przejściowym tj. do 31 grudnia 2020 roku, będą mogli od razu ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały po wyjściu z UE. Pozostałe osoby mogą wystąpić jedynie o zezwolenie na czasowy pobyt, na okres pięciu lat. W ich przypadku dopiero po upływie tego czasu pojawi się możliwość ubiegania o stały pobyt.