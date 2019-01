Brexit: Brytyjczycy boją się wyjścia z Unii Europejskiej

Brexit: Brytyjczycy obawiają się wyjścia z UE. Rozwód z Unią w wersji Theresy May najpewniej zostanie odrzucony.

Brexit – Brytyjczycy boją się wyjścia z UE

Brexit – decyzja w rękach Westminster

Wiadomo, że Theresa May nie ulega apeła apelom lidera labuszystów Jermy’ego Coryna dotyczących skrócenia przerwy świątecznej i jak najszybszego poddania pod głosowanie umowy rozwodowej. Dąży do tego, żeby tak kluczową dla kraju decyzję deputowani podjęli dopiero w połowie stycznia. Przez takie działanie premier zamierza postawić pod ścianą zarówno zwolenników twardego brexitu w Partii Konserwatywnej, jak i frakcji torystów, która chcąc uniknąć jeszcze większego chaosu dąży do pozostania w UE . W swojej wypowiedzi profesor Portes zwrócił jednak uwagę na fakt, że Wielka Brytania jest demokracją parlamentarną i to Westminster, a nie May, decyduje o przyszłości kraju. Z tego względu umowa szefowej rządu najprawdopodobniej zostanie odrzucona, a Izba Gmin znajdzie inny sposób na powstrzymanie twardego brexitu.

Brexit – Wielka Brytania nie jest gotowa na wyjście z UE

Dowodów na to, że Wielka Brytania nie jest gotowa na opuszczenie Unii Europejskiej jest coraz więcej. W celu zapobiegnięcia paraliżu przewozów przez kanał La Manche, rząd zawarł umowy na uruchomienie do końca marca dodatkowych promów z trzema firmami… jednak jedna z firmy, Seaborn Freight, jeszcze nigdy nie miała do czynienia ze statkami. Wiadomo również, że po powrocie do cel kontrola każdej ciężarówki zajmie 2 min (faktyczny czas to minimum 10) przez co przed Dover i Calais utworzą się korki długie na 30 km. Zaistniała sytuacja sprzyja wzrostom obaw związanych z brakiem lekarstw. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia na wielką skalę kupuje lodówki, by móc przechowywać w nich przynajmniej podstawowe leki. Przed wizją całkowitego załamania eksportu na terenie całego kontynentu stają rolnicy i 5 tysięcy zakładów mięsnych, z których każdy musi ubiegać się o certyfikat stosowania unijnych norm sanitaryjnych. Pod znakiem zapytania stoi również los hotelu oraz restauracji, które będą musiały wydawać więcej na sprowadzaną ze Wspólnoty żywność oraz zastąpić pracowników z Europy Środkowej. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, w życie wejdzie nowa polityka migracyjna, która zniesie przywileje dla obywateli z krajów Unii. Nie jest pewny także los 1,5 mln Brytyjczyków żyjących za granicą, na terenie Wspólnoty. Coraz więcej z nich bierze pod uwagę wystąpienie o hiszpańskie, francuskie lub niemieckie obywatelstwo.