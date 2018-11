Brexit: BMW opracowuje plan awaryjny na wypadek twardego brexitu

Brexit: Przedsiębiorcy domagają się ponownego referendum, a BMW już opracowuje plan awaryjny na wypadek twardego brexitu.

Brexit – BMW szykuje się na nową sytuację

Według informacji podanych przez dyrektora generalnego koncernu motoryzacyjnego, Haralda Krugera, BMW wzmacnia logistykę, aby zapewnić sobie opcję transportu powietrznego do Wielkiej Brytanii. To część działań w ramach planu awaryjnego firmy. Ma zabezpieczyć jej funkcjonowanie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej . W swojej wypowiedzi szef BMW zapewnił, że podjęto już wysiłki w celu zagwarantowania dostaw powietrznych.

Wielka Brytania – koncern BMW

Wiadomo, że przedstawiciele koncernu BMW liczą na to, że Wielka Brytania nadal pozostanie częścią wspólną rynku UE. Na wypadek twardego brexitu opracowuje jednak odpowiednią strategię. Należy zaznaczyć, iż niemiecki koncern zajmuje się produkcją większości samochodów, należącej do niego, marki Mini w Oxfordzie w Anglii. Elementy sprowadzana do tej fabryki w większości pochodzą z Niemiec. W roku 2017 powstało tam około 60% z ponad 378 egzemplarzy Mini.