Brawurowa akcja Ukraińców. Wysadzili ważny obiekt

Ukraińcy odnieśli znaczący sukces w walce z okupantem. Wysadzono most Liman-Rajhorodok, gdy przejeżdżał przez niego rosyjski pociąg towarowy. Przeprawa była częścią ważnego połączenia kolejowego z Donbasem. Nie jest jasne, co znajdowało się w wagonach, czy było to np. paliwo, czy inne ładunki.