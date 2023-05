Braun w oświadczeniu majątkowym napisał, że jest "okradany"

Rzeczniczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Czech wyjaśnia w rozmowie z WP, że nałożone na posła kary to jeszcze pokłosie "niestosowania się do reżimu maseczkowego". - Pierwsza kara została nałożona w 2020 roku, potem w 2021, a następnie pan poseł otrzymał całkowity zakaz wchodzenia na mównicę - mówi Czech. I dodaje, że mimo że w tej chwili posłowie nie muszą już używać maseczek w Sejmie, to kary finansowe wciąż obowiązują i będą obowiązywać do końca kadencji.