Brat Pauliny D. zabrał głos. "Finał tej historii okazał się tragiczny"

Prokuratura oświadczyła, że poszukiwana Paulina D. z Łodzi najprawdopodobniej nie żyje. Wątpliwości rozwiał brat kobiety. "Finał tej historii okazał się tragiczny" – napisał Łukasz i podziękował wszystkim za to, że zaangażowali się w poszukiwania dziewczyny.

Paulina D. zaginęła 20 października. Ostatni raz była widziana następnego dnia rano z nieznanym mężczyzną. Szukała jej cała Polska. W sobotę prokuratura poinformowała, że znalezione w piątek po południu ciało najprawdopodobniej należy do 28-latki. By stwierdzić to ze 100-proc. pewnością śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, która zaplanowano na poniedziałek.

Śledczy ustalili jego personalia. Okazało się, że jest Gruzinem i mieszka w budynku przy ul. Żeromskiego. Przebywali tam też inni obywatele Gruzji, którzy pracowali na łódzkich budowach. Nieruchomość została przeszukana. Wszystko wskazuje na to, że do zbrodni doszło właśnie w tym budynku.

Kilka dni później, w piątek po południu znaleziono ciało kobiety zawinięte w folię i włożone to dużej torby. – To najprawdopodobniej zaginiona – mówi prok. Kopania.

W tej sprawie zatrzymano trzy osoby: 44-letnią Białorusinkę i dwóch Gruzinów. Kobieta i 41-letni mężczyzna usłyszeli już zarzuty niepowiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. 38-letni Gruzin jest jeszcze przesłuchiwany. - Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty niepowiadomienia o zbrodni zabójstwa, mimo że miały wiarygodne informacje o zbrodni i jej okolicznościach, a mimo to przez kilka dni nie poinformowały o tym organów ścigania. Poszukujemy sprawcy zabójstwa, zrobimy wszystko, by go zatrzymać, myślę, że jest to kwestia kilku dni – mówi Kopania.