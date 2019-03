Brat dwóch ofiar tragedii pod Rysami zabrał głos. Napisał wstrząsający list otwarty

"Dlaczego nauczyciel jest postrzegany jako ofiara? Dlaczego miasto, twórca Klubu Pion i patron całej działalności własnej winy nie widzi" - pyta w liście otwartym Jakub Matyśkiewicz. Jego dwaj bracia zginęli w 2013 r. podczas zejścia lawiny pod Rysami.

Po kilkunastu latach rodzic dwóch braci, którzy wtedy zginęli, wniósł do sądu o zadośćuczynienie od geografa. Gdy je zasądzono, ludzie zorganizowali zbiórkę, by pokryć kwotę 140 tys. zł . Nauczyciel nie miał takich pieniędzy.

Ambicja geografa i miasta

Jak zaznacza, gdyby jego ojciec został przeproszony, najprawdopodobniej "sprawy by nie było". "Prawda jest taka, że to miasto stworzyło Klub Pion i człowieka, który sprzedawał wszystkim piękną wizję własnych ambicji, a moi bracia ponieśli z tego tytułu śmierć najbardziej brutalną z możliwych" - twierdzi.

I wypomina nauczycielowi, że po wypadku napisał "tomik nostalgicznych wierszy, który miasto wydaje, będąc sprawcą wypadku". "To jest kuriozum: być ofiarą a zarazem kimś wspaniałym, heroizm całej sytuacji przesłania tylko okrutna prawda" - uważa autor listu.

W jego ocenie to nie nastolatkowie zdecydowali o wyjściu w góry mimo zagrożenia lawinowego. "A prawda jest taka, że zginęli młodzi ambitni ludzie najbardziej okrutną śmiercią, jaką to można sobie wyobrazić, część zmiażdżona przez kamienie, część utopiona w zimnej, lodowatej wodzie. Ich ciała były pełne obrażeń, tych wyłowionych z jeziora nie do rozpoznania, na pogrzebie trumny były zamknięte" - dodał.