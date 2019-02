Katowice: W lawinie pod Rysami ojciec stracił dwóch synów. Teraz ma dostać 140 tys. zł odszkodowania

Andrzej M., który w 2003 r. stracił dwóch synów w lawinie pod Rysami, otrzyma 140 tysięcy złotych odszkodowania. Ojciec ofiar pozwał organizatora wycieczki, szkolny klub sportów i samorząd miasta Tychy. Uważał, że sprowadzili niebezpieczeństwo na życie uczestników wyprawy. Domagał się zadośćuczynienia w wysokości 700 tysięcy złotych.

Andrzej M. żądał 700 tys. złotych rekompensaty od Mirosława Sz., nauczyciela organizującego wycieczkę, klubu sportowego i miasta Tychy . Twierdził, że organizator nie był właściwie przygotowany do wyprawy oraz nie posiadał odpoowiednich uprawnień do jej przeprowadzenia. Sąd Okręgowy uwzględnił tylko częściowo jego żądania. Powodowi przyznano 140 tysięcy złotych odszkodowania . Jedna połowa pochodziła od nauczyciela, a druga od szkolnego klubu. Oddalono jednak roszczenia wobec samorządu Tychów.

Lawina pod Rysami – jeden z najtragiczniejszych wypadków w Polsce

Lawina , która zeszła w 2003 roku, była jedną z największych tragedii w historii Polski. Do wypadku doszło 28 stycznia, podczas gdy uczniowie z Uczniowskiego Klubu Sportowego (działającego przy I LO w Tychach) zostali porwani przez ogromną falę śniegu.

Żywioł zabił ośmiu z trzynastu uczestników wycieczki. Czoło lawiny załamało lód na Czarnym Stawie, co przyczyniło się do zakopania ciał większości ofiar. Poszukiwanie zwłok trwało aż do 17 czerwca 2003 r.