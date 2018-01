Brat Agaty Dudy zdradza szczegóły z dzieciństwa. Największe tajemnice krył wiklinowy kosz

Różne poglądy polityczne często prowadzą do poważnych kłótni w rodzinie. Do podobnej sytuacji doszło w rodzinie pierwszej damy, Agaty Kornhauser-Dudy. Jej brat, poeta Jakub Kornhauser, zdradza w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" kilka szczegółów z ich dzieciństwa.

– Nie zdziwię się, jeśli prezydent Duda stanie za to przed Trybunałem Stanu. Uważałem, że jest to samodzielny, racjonalnie myślący człowiek. – mówił już w 2016 roku w wywiadzie udzielonym "Dużemu Formatowi". – Sądziłem, że będzie w stanie jako prezydent, który ma poważną legitymację społeczną, postawić na swoim. Ale z drugiej strony szczerze mu współczuję, bo widzę jak on się męczy – dodał Jakub Kornhauser. Wiele mówiło się o tym, że on i jego siostra rzadko ze sobą rozmawiają. Agata Duda po ślubie w 1995 roku miała zbliżyć się do rodziny męża, osłabiając relacje z własnymi krewnymi. Niechęci do prezydenta nie krył również nigdy Julian Korhauser. Tygodnik "Polityka" donosił, że teść Andrzeja Dudy był "zniesmaczony", gdy dowiedział się, że ten dołączył do partii Kaczyńskiego.