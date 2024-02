Branża lotnicza w tarapatach. Przewoźnicy zagrożeni upadłością

"Gorący kamień" przerzucony w ręce nowej kadencji

Jak zauważa dziennik, system zaczął obowiązywać, choć przewoźnicy wskazywali m.in. na trudności w podłączaniu się do niego. "Przez dwa lata poprzedni rząd nie podjął decyzji, co zrobić z dziesiątkami tysięcy lotów zrealizowanych przez ponad 260 spółek lotniczych, na które nałożono wysokie kary finansowe – po 40 tys. zł za jeden lot" - czytamy. Jak dodano, poprzedni Sejm nowelizacją odsunął egzekucję o dwa lata, by w tym czasie rząd Mateusza Morawieckiego wypracował porozumienie z branżą. To jednak nie nastąpiło.