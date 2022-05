Biskup opolski likwiduje parafie. "Dopadła nas straszna bieda"

Jak wskazał, w murach seminarium jest "zaledwie 28 kleryków naszej diecezji, 14 z diecezji gliwickiej i 1 kleryk z Togo, w Afryce. Biorąc pod uwagę fakt, że do święceń dochodzi połowa kleryków, można przyjąć, że nasze prezbiterium do roku 2027 wzbogaci się o 14 kapłanów. Tymczasem, ze względu na ukończenie 75. roku życia, do 2030 roku odejdzie na emeryturę 72 kapłanów".