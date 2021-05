Brakuje jedzenia i wody. Dramat po erupcji wulkanu w Kongo

Ludzie uciekli, ale nie mają wsparcia od rządu

Tysiące ludzi, całe rodziny udały się do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów miasta Sake i pod granicę z Rwandą, gdzie liczyli na obiecaną przez rząd pomoc. Z informacji podawanych przez światowe agencje wynika jednak, że do wielu z nich żadna pomoc nie dotarła. Jedna z kobiet w rozmowie z agencją Reutera powiedziała, że jej dzieci nie jadły nic od trzech dni. - Powiedzieli nam, że będzie druga erupcja i może dojść do potężnej eksplozji gazu. Mieliśmy dostać pomoc, ale odkąd tu jesteśmy żadna pomoc nie nadeszła. Głodujemy - relacjonowała.