Bracia Sekielscy gorzko o działaniach prokuratury. "Styk władzy z kościelną hierarchią jest patologiczny"

- Nie musimy się czarować, że prokuratura jest w 100% niezależna. Wiemy, że rządzi nią polityk, który ma możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi prokuratorami - mówi Marek Sekielski. Razem z bratem Tomaszem opowiadali o reakcjach śledczych na film "Tylko nie mów nikomu". Zdradzili również datę premiery drugiej części.

- Wydawało mi się to bardzo prawdopodobne. Analizując fantastyczne materiały, których w tym roku było mnóstwo, to jednak zasięg naszego filmu jest argumentem przesądzającym - powiedział Marek Sekielski, podkreślając, że "23 miliony odsłon to nie jest widownia spotykana w Polsce".