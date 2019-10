Bp Jerzy Samiec oburzony słowami senatora PiS. Apeluję o szacunek i unikanie wrogości

- Łączenie Reformacji z totalitarnymi ideologiami, które przyniosły unicestwienie milionów istnień ludzkich, nie licuje z naukową rzetelnością i powagą urzędu - napisał bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. To komentarz do kontrowersyjnej wypowiedzi senatora PiS Czesława Ryszki.

Chodzi o słowa senatora PiS Czesław Ryszki w Radiu Warszawa. Polityk nazwał luteranizm "ideologią totalitarną". Bp Jerzy Samiec wydał we wtorek oświadczenie w którym wyraża "zaniepokojenie i smutek" tą wypowiedzią. Duchowny podkreśla że słowa te nie spotkały się z żadnym protestem ze strony prowadzącej program, a wygłosił je człowiek, który został wybrany do Sejmu z okręgu, w którym mieszka "większość polskich luteran oraz polskich protestantów różnych wyznań". Chodzi o woj. opolskie i śląskie.

"Proszę o uszanowanie różnorodności Polski"

"Apeluję do wszystkich uczestników życia publicznego, a w tym wyborczym czasie szczególnie do wszystkich ubiegających się o zaszczytny mandat posła i senatora Rzeczypospolitej Polskiej, o szacunek wobec mniejszości, nie tylko religijnych. Apeluję o odpowiedzialność i wyobraźnię słowa wykraczającą poza wąskie spektrum chwilowego zaistnienia. Jako ewangelik i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej proszę o uszanowanie różnorodności naszej wspólnej Polski oraz unikanie ideologii konfrontacji i bezrefleksyjnej wrogości" - napisał biskup.

Senator Czesław Ryszka 26 września podczas rozmowy w Radiu Warszawa, należącym do rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej, powiedział: - W przełomowych czasach rodzi się ideologia, która ma charakter totalitarny. W czasach nowożytnych, pierwszą taką ideologią, która doprowadziła do rozłamu w Kościele, było wystąpienie Lutra. Ideologia, że to papież jest wszystkiemu winien, to doprowadziło do rozłamu chrześcijaństwie, do wojny stuletniej, trzydziestoletniej.”