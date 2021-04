Bp Janiak zniknął. "Episkopat nie wie, gdzie jest"

O sprawie "zaginięcia" poinformowała we wtorek poznańska "Gazeta Wyborcza". Przypomnijmy, Stolica Apostolska pod koniec marca zakończyła postępowanie dot. zaniedbań duchownych . Abp Sławoj Leszek Głódź i bp Edward Janiak mieli nie dopełnić obowiązków w sprawach dot. nadużyć seksualnych.

Gdzie jest Janiak? "Ja naprawdę nie wiem"

Bp Janiak pozostaje od 2021 biskupem seniorem, w latach 2012-2020 pełnił funkcję kaliskiego biskupa diecezjalnego. Dziennikarz "GW" zwrócił się z pytaniem do biura prasowego tamtejszej kurii o obecne miejsce pobytu duchownego. - My naprawdę nie wiemy, co się dzieje z biskupem Janiakiem - przyznaje ks. Michał Włodarski.