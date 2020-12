Boże Narodzenie 2020. Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków

"Do momentu dostępności powszechnych szczepień musimy stosować się do obostrzeń. Przed nami czas świątecznych zakupów i Boże Narodzenie - zadbajmy o to, by były bezpieczne i spędzone w małym gronie" - zaapelował premier Mateusz Morawiecki

Boże Narodzenie. Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków. Na zdjęciu: tegoroczna bożonarodzeniowa iluminacja w Rzeszowie (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)