Boże Narodzenie 2020. Jezus malusieński - jedna z najpopularniejszych kolęd [TEKST]

Jezus malusieńki - tekst kolędy

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, we żłobie Mu położyła sianka pod główeczki.

Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę. Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

Józefie stareńki, daj z ogniem fajerki grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj stajenki.

Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy, to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

Pójdź do serca mego, Tobie otwartego. Przysposób je do mieszkania i wczasu Swojego.

Boże Narodzenie 2020 - tradycja

Boże Narodzenie tradycyjnie obchodzimy 25 i 26 grudnia. W tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.