Boże Ciało 2020. Jak będą wyglądały procesje? Apel ministra zdrowia

Boże Ciało 2020. Jak będą wyglądać procesje?

Przed nami długi weekend i uroczystość Bożego Ciała, która przypada w czwartek 11 czerwca. Jak będą wyglądać procesje Bożego Ciała? W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki nastąpiło poluzowanie obostrzeń. Decyzje o tym, jak będą wyglądały procesje Bożego Ciała w 2020 roku, podejmą jednak biskupi poszczególnych diecezji. To od nich zależy, czy procesje przejdą ulicami miast i wsi , czy wierni będą uczestniczyć tylko w procesjach wokół kościołów.

Boże Ciało 2020. Apel ministra zdrowia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był gościem Wirtualnej Polski. W programie WP powiedział o zaleceniach, jakie dotyczą obchodów Bożego Ciała 2020. Minister zaapelował do kościołów, aby robiły częstsze procesje i w mniejszych grupach. Sami wierni, którzy wezmą udział w procesjach, powinni zachować dystans między sobą, natomiast jeśli nie będzie możliwe zachowanie 2-metrowej odległości, muszą mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos. "Wiele zależy od przekazu w danym kościele. Wiele z nich rygory stosowało, gdzie indziej było gorzej. Apeluję do księży proboszczów o maksymalne, zdroworozsądkowe podejście, żeby wszystko to było bezpieczne dla wiernych" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.