Boże Ciało 2019. Sprawdź, kiedy dokładnie obchodzimy Boże Ciało i czy jest to dzień wolny od pracy

Boże Ciało 2019. Zobacz, kiedy dokładnie wypada czerwcowa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy?

Boże Ciało 2019 – obchody

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem to katolickie święto obchodzone w czwartek, po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Pierwsze wzmianki dotyczące obchodów Bożego Ciała w Polsce sięgają średniowiecza. Charakterystyczny element tej uroczystości stanowią procesje , które przechodzą ulicami znajdującymi się przy parafiach i zatrzymują przy czterech ołtarzach, gdzie następnie odczytywane są fragmenty ewangelii. Na czele każdej z procesji stają najmłodsi wierni, sypiąc barwne kwiaty. Idący za nimi dorośli trzymają chorągwie, większe figury oraz obrazy, a duchowni niosą monstrancję z Eucharystią.

Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy?

Powszechnie wiadomo, że Boże Ciało jest świętem nakazanym i tego dnia wszyscy wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymania się od prac niekoniecznych. W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada 20 czerwca (czwartek) i jest to dzień wolny od pracy oraz nauki szkolnej. W Boże Ciało zamknięte będą sklepy oraz duże supermarkety. Zakupy zrobimy jedynie w małych sklepikach, punktach sieci Żabka oraz Freshmarket (o ile za ladą stanie właściciel) i na stacjach benzynowych.