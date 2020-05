Borys Budka krytykuje Grzegorza Schetynę: "Nie pomagał. Małgosia była naprawdę przybita"

Budka w wywiadzie dla Magazynu TVN24 mówi także o "próbach rozkołysania łódki PO" i wewnętrznych sporach. - Zdaję sobie sprawę z tego, że w takich momentach testuje się, czy ktoś ma charakter przywódcy, czy nie. Dla mnie prawdziwym sprawdzianem był ten słynny zarząd, na którym zmienialiśmy kandydata. Tam odbyła się ostateczna weryfikacja, ale też ostatnia próba rozkołysania łódki, jak to mówimy obrazowo. Próba sił. To była też odpowiedź na pytanie, czy pójdziemy odważnie do przodu, czy też będziemy kolejny raz wracać do przeszłości, czy domkniemy ostatecznie etap zmian. Mówię wyraźnie: powrót do przeszłości możliwy jest w filmach. I tylko w filmach - przyznaje polityk.

Borys Budka dziękuje także Jarosławowi Gowinowi - za to, że m.in. dzięki niemu wybory prezydenckie w maju - wbrew oczekiwaniom PiS - się nie odbyły. - Oczywiście, że jestem wdzięczny Gowinowi i mówię to publicznie. Powiem więcej: gdybyśmy szli wtedy logiką niektórych moich kolegów z opozycji, krzyczących pod pomnikiem AK, że nie należy rozmawiać z "wysłannikiem Kaczyńskiego", to byśmy w tej chwili mieli już prezydenta Andrzeja Dudę wybranego w pierwszej turze przy 10-, 20-procentowej frekwencji. Powtórzę ostatni raz: Gowin spełnił to, na co się umówiliśmy. Wspólnie wyrzuciliśmy do kosza majowe wybory - niebezpieczne i nieuczciwe. Teraz to PKW i samorządy muszą je przeprowadzić" - powiedział przewodniczący Platformy.