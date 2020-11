Borys Budka gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? W środę w Warszawie odbyła się "Blokada Sejmu" - kolejna odsłona protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji ze względu na wady płodu. Początkowo demonstracje miały miejsce na ulicy Wiejskiej, później przeniosły się bliżej centrum Warszawy. Ostatecznie Strajk Kobiet zatrzymał się pod siedzibą TVP, gdzie doszło do ostrych starć z policją. Przeciwko manifestującym zastosowano gaz łzawiący. Ucierpiała m.in. liderka Strajku Kobiet Marta Lempart.

W międzyczasie doszło do awantury w Sejmie. Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek z prośbą o interwencję. Poinformował, że wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który również brał udział w Strajku Kobiet, został zatrzymany. Głos zabrała również Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, która pokazała połamaną legitymację poselską. Według niej miało do tego dojść podczas interwencji policji.