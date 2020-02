Borys Budka domaga się zawieszenia szefa MSWiA. "Trzeba wyjaśnić zarzuty"

Przewodniczący PO chce zawieszenia Mariusza Kamińskiego. - Oczekuję od premiera niezwłocznej decyzji, przekazania tej sprawy do prokuratury i publicznego wyjaśnienia stawianych zarzutów - stwierdził Borys Budka.

Borys Budka nie ma wątpliwości, co po takich oskarżeniach powinno stać się z Mariuszem Kamińskim i że to prokuratura powinna zbadać sprawę.

Zdaniem polityka Platformy, wyznanie agenta Tomka "pokazuje z jakim państwem mamy do czynienia". Były funkcjonariusz CBA przyznał, że nigdy nie miał dowodów na to, że willa w Kazimierzu Dolnym należy do Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Jego zeznania i notatki, że tak było to "wynik nacisku ze strony Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego".