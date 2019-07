Boris Johnson. Najbardziej znienawidzony człowiek w Szkocji spełnia marzenia separatystów

Boris Johnson został w Szkocji wybuczany i wygwizdany jak żaden brytyjski premier przed nim. Paradoksalnie to on jest jednak największą nadzieją szkockich nacjonalistów.

Co się stanie, jeśli do aplikacji postarzającej nasze zdjęcia o 30 lat wrzucimy obraz z flagą Wielkiej Brytanii? Zamiast niebiesko-biało-czerwonej flagi złożonej z trzech krzyży symbolizujących Anglię, Szkocję i Irlandię zostanie tylko biało-czerwony angielski krzyż św. Jerzego.

To jak na razie tylko internetowy żart. Ale w miarę pogłębiania się brexitowego kryzysu, staje się coraz mniej śmieszny i coraz bardziej realny. Przedsmak można było zobaczyć w poniedziałek w Edynburgu, gdzie z wizytą do szefowej szkockiego rządu Nikoli Sturgeon udał się nowy brytyjski premier Boris Johnson. Przed wejściem do rezydencji Sturgeon powitały go przeraźliwe gwizdy i buczenie tłumów, jakie nie przywitały jeszcze żadnego gościa z Westminsteru. Po spotkaniu brytyjski premier wyszedł po angielsku - tylnymi drzwiami.