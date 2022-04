Boris Johnson, jego żona i minister finansów Wielkiej Brytanii zostaną ukarani za łamanie obostrzeń covidowych

Kto jeszcze został ukarany?

Tak jak w przypadku pierwszych mandatów, policja nie ujawni, kto został ukarany ani za udział w jakich wydarzeniach są one nałożone, ale biuro premiera już wcześniej obiecało, że jeśli dostaną je Boris Johnson, minister finansów Rishi Sunak, bądź szef służby cywilnej Simon Case, to ten fakt zostanie podany do publicznej wiadomości. Na razie nie ma jednak informacji, by którykolwiek z nich został ukarany.