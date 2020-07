Bon turystyczny na każde dziecko. Kto i kiedy dostanie 500 zł na wakacje?

Komu przysługuje bon turystyczny?

Według Ustawy z 15 czerwca o Polskim Bonie Turystycznym, świadczenie w formie bonu przysługuje osobie, która ma przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (500 plus) lub dodatku na dziecko, albo właśnie złożyła o nie wniosek lub dopiero go złoży do 31 grudnia 2021 roku.