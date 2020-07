Bon turystyczny. Od kiedy? Jak i gdzie korzystać? Kto będzie mógł korzystać?

Bon turystyczny. Co to jest? Kto skorzysta i od kiedy?

Z powodu pandemii koronawirusa rząd zdecydował się wesprzeć polską turystykę. Sejm uchwalił ustawę o bonie turystycznym 500 plus. Będzie można go wykorzystać aż do marca 2022 roku. Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem do 18 roku życia oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.