Bon turystyczny. Miliardy złotych do wykorzystania. ZUZ wysłał 805 tys. bonów

Bon turystyczny. Do wykorzystania miliardy złotych

Bon turystyczny ruszył 1 sierpnia. Przysługuje on rodzicom dzieci, którzy pobierają świadczenie 500+. Kwota bonu turystycznego to 500 złotych. Jego wypłacaniem zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bon turystyczny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów.

- Czy są kolejki po bon? Do wczoraj wysłaliśmy 805 tys. bonów. Jak na start takiego projektu, to są bardzo dobre rezultaty. Opiekunowie dzieci, którzy pobierają świadczenie wychowawcze, zapłacą jeszcze tymi bonami. Przypomnę, że trzeba je aktywować, gdy jest chęć wyjazdu. Bon jest zakontraktowany na długi okres - do marca 2021 - mówiła w programie "Money. To się liczy" prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

Bon turystyczny. Gdzie można zrealizować bon?

Bon turystyczny. Gdzie złożyć wniosek?

Tylko osoby, które złożyły wcześniej wniosek o 500 plus, mogą teraz aktywować bon turystyczny. Jeśli chcemy aktywować bon, nie jest potrzebny żaden wniosek. Bon turystyczny mogą bowiem aktywować w systemie tylko osoby, które mają do tego uprawnienia. Są to rodzice dzieci do 18. roku życia, którzy pobierają również świadczenie 500 plus na dziecko.