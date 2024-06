"Bomba upałowa". Pierwszy taki weekend w roku

- Przez to, że będzie te 30-34 st. C w zasadzie wszędzie, późnym popołudniem i wieczorem na zachodnią, północno-zachodnią Polskę nasunie się kolejny front. I ten front już będzie taki, że on jakby przesunie całą tę gorącą masę powietrza na wschód i następnego dnia zrobi się o ok. 10 st. C chłodniej. W związku z tym, czyli od poniedziałku już tych upałów nie będzie. Jedynie na wschodzie może być ciągle do 28 st. C - podkreśla.