Bolesławiec. Tragiczny wypadek busa na autostradzie A4. 5 zabitych i ranni

Pięć osób zginęło, a dwie zostały ciężko ranne w wypadku na autostradzie A4 w pobliżu Bolesławca w Dolnośląskiem. Trasa jest zablokowana - policja wyznaczyła objazd.

- Cztery osoby zginęły na miejscu, a kolejna w drodze do szpitala. Dwie osoby są ranne. - Zabici i ranni to mężczyźni, którzy jechali do pracy we Francji - dodaje policjantka. Bus miał tablice rejestracyjne z powiatu ostrzeszowskiego w Wielkopolsce.