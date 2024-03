Bójki z imigrantami w Sofii. Mieszkańcy mają dość

"Chcemy żyć w spokojnym kraju"

W niedzielę wieczorem kilkaset osób zgromadziło się w okolicy ministerstwa spraw wewnętrznych, by zaprotestować przeciwko napływowi imigrantów i odsyłaniu ich z Europy Zachodniej do Bułgarii. Apelowali o to, by migranci pozostawali w ośrodkach dla uchodźców i nie mogli swobodnie spacerować po centralnej części stolicy (zgodnie z obowiązującym prawem mogą przebywać poza ośrodkiem między godziną 9 a 19, nikt jednak - jak twierdzą bułgarskie media - tego nie kontroluje).