Bójka nastolatek w Gorlicach. Tłum je zachęcał. "Łokciami ją"

W sieci pojawiło się nagranie z bójki, do której doszło w parku miejskim w Gorlicach - relacjonuje portal halogorlice.info. Widać na nim walkę dwóch nastolatek. Otaczający je tłum zachęca je do kontynuowania bójki. "Łokciami ją", "dokończ to", "lej ją", "mocniej, mocniej", "bij cały czas" - to okrzyki, jakie słychać na nagraniu.