Bójka i wyzwiska w szkole. Uczniowie brutalnie zaatakowali 11-latka

Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w podwarszawskim Otwocku. Trzech chłopców zaatakowało jednego z uczniów, a ich rozbawione koleżanki nagrywały wszystko telefonami. - Przesłuchaliśmy już świadków i otrzymaliśmy nagrania z monitoringu - mówi Wirtualnej Polsce Daniel Niezdropa z KPP w Otwocku.

Gdyby nie interwencja matki zaatakowanego chłopca, o sprawie zapewne nikt by nie usłyszał, a winni nie ponieśliby żadnych konsekwencji. Jak się okazuje, jej syn już wcześniej był nękany, ale nigdy dotąd nie wyglądało to aż tak brutalnie.

- Rzucili się na niego, szarpali go, przewrócili na ziemię, kopali po brzuchu i bili po głowie. Dziewczynki zamiast wezwać na pomoc nauczycieli, całe zdarzenie nagrywały telefonami komórkowymi. Beztrosko przyglądały się, jak koledzy biją syna. Zupełnie jakby to wszystko było zaplanowane - mówi w rozmowie z "Linią Otwocką" roztrzęsiona matka.

Szli za nim pod sam dom

Gdy 11-latek wyszedł ze szkoły został osaczony przez 3 uczniów. Rówieśnicy nie pozwalali mu odejść i zaatakowali go fizycznie. Trwało to jakiś czas, po czym 11-latek wyrwał się napastnikom i uciekł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie interwencja starszych uczniów, którzy widząc zamieszanie stanęli w obronie ofiary. - Jestem im bardzo wdzięczna - mówi matka.

Napastnicy nie mieli jednak dosyć. - Śledzili napadniętego ucznia aż doszedł on pod dom swoich dziadków - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską nadkom. Daniel Niezdropa z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Agresorzy mieli tam wykrzykiwać do chłopca, że "z nim skończą" i nalegać by do nich wyszedł.