Bohaterski lekarz. Ruszył z pomocą przez wysoką wodę

We wpisie podano: "Mjr lek. med. Tomasz Nowak 'płynie' do pacjenta. Zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze!". Pokazano także trzy zdjęcia medyka podczas działań. Na jednym z nich widać, jak przedziera się on przez wodę powodziową, sięgającą mu zdecydowanie powyżej pasa. Na kolejnych udziela on pomocy starszej osobie.