Bohaterska postawa policjantki: rzuciła się do lodowatej wody, żeby uratować dziecko

Mężczyźnie udało się wyciągnąć z wody młodszą dziewczynkę. Nie mógł dotrzeć do 8-latki, więc zadzwonił pod numer alarmowy - donosi AP. W ciągu kilku minut na miejsce przybyła policjantka Michelle Archer. Kobieta wyciągnęła ze swojego pojazdu niezbędny sprzęt, a następnie wskoczyła do lodowatego stawu. Podpłynęła do dziewczynki i odholowała ją na brzeg, gdzie czekał już inny funkcjonariusz, który zaniósł dziecko do karateki.