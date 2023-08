Bogusław Wołoszański tłumaczy się po atakach. "Nie zrobiłem nic złego"

W jego ocenie "PiS chce go zniszczyć, tak jak każdego, kto stanie mu na drodze do władzy". - Zostałem już zaliczony do przeciwników PiS, czego najlepszym dowodem jest nagłe wycofanie mojego programu przez Telewizję Polską, która transmitowała go od 30 lat. W zasadzie bardzo im za to dziękuje, bo już sam nie mogłem patrzeć na programy sprzed 30 lat - przyznał Wołoszański.