Bodnar o praworządności w Polsce. Wbił szpilę Węgrom

"Ustawy o: Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym oraz rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego - to główne punkty Planu Działań Polski ws. przywracania praworządności. Ten plan jest wyrazem naszego przywiązania do wartości europejskich, ale także do naszej konstytucji" - czytamy w krótkim podsumowaniu szefa resortu zamieszczonym na platformie X Ministerstwa Sprawiedliwości.