Bocian w fabryce. Najnowsza odsłona kampanii wizerunkowej znanej marki

Tymbark od lat łączy dynamiczny rozwój z odpowiedzialnością społeczną, m.in. poprzez zachęcanie dzieci do uprawiania sportu. Puchar Tymbarku to największy w Europie turniej piłkarski, którego marka jest generalnym sponsorem od blisko 19 lat. Rozgrywki promują piłkę nożną wśród dziewcząt, które stanowią nawet do 30 proc. uczestniczek. W tym turnieju pierwsze kroki stawiało już ponad 80 reprezentantów i reprezentantek Polski, a zapisy do nowej edycji właśnie trwają.